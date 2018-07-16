Маурицио Сарри: "Челси" - хорошая команда. Она попытается сыграть в мой футбол"

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что главная сложность чемпионата Англии заключается в том, что в нем выступает 5-6 очень сильных команд.

- Я думаю, что "Челси"- хорошая команда, - сказал Сарри в эфире Chelsea TV. - Проблема состоит в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. Однако я думаю, что мы сможем попытаться сыграть в мой футбол.

59-летний итальянец также поблагодарил болельщиков "Наполи" - клуба, который он тренировал в течение трех лет.

- Прежде всего, я должен сказать спасибо болельщикам из Неаполя, поскольку они помогали мне во всех отношениях в течение трех лет. Я буду любить их всегда. Кроме того, благодарен игрокам "Наполи", ведь мне повезло, что они хорошо адаптировались к моему стилю футбола.

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. Под его руководством неаполитанский клуб дважды становился серебряным призером чемпионата Италии.