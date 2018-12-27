Маурицио Сарри: "Борьба с расизмом - это сражение против глупых людей"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что считает расистов глупыми людьми. Ранее сообщалось, что болельщики "синих" скандировали дискриминационные лозунги во время матча 19-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (2:1).

- Во-первых, я хочу поговорить со своим клубом, а во-вторых, не хочу обобщать, потому что 99 процентов наших фанатов являются по-настоящему замечательными людьми, - приводит слова Сарри Evening Standard. - Думаю, в каждом обществе есть определенный процент глупых людей. Поэтому мы в целом должны бороться против них, но не против фанатов "Челси".

"Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков после 19 туров.

Все о чемпионате Англии - здесь