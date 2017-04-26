Массимо Каррера: "Конте - лучший тренер планеты"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что он был очень рад работать в тренерском штабе Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. Каррера выразил уверенность в том, что Конте, несмотря на различные слухи, продолжит работать с лондонцами и в следующем сезоне.
– Было невероятно работать и учиться рядом с Конте, – цитирует Calciomercato Карреру. – Он мог часами разговаривать со своими подопечными, при этом являться очень требовательным наставником. Та же история и с тренерским штабом. Если "Ювентус" терял концентрацию в матчах против не самых сильных клубов, Конте очень злился. Он принимал поражения своих игроков только в том случае, если они оставили все силы на поле.
Конте – лучший в мире, поскольку его подопечные всегда идут за ним, и тренер доводит до их сведения самые мельчайшие подробности из игры соперников. В СМИ часто пишут, что Антонио счастлив в "Челси", и я думаю, что он хочет выступить в Лиге чемпионов вместе с командой, которую он и построил.
higagy
Так-то Конте не выигрывал Чемпионат России, и маловероятно, что когда-нибудь выиграет. Куда ему до признанных мастеров?
15:54
Platinum1991
БРЭХНЯ Карреры! Вы ей не верьте! Конте ещё как тренер не состоялся, а Каррера, в ПОДХАЛИМАЖЕ, уже выдаёт ему карт-бланш! Пусть Конте поработает года два-три в Челси, тогда и посмотрим. Какие у него будут достижения в Англии и в Европе! Кукушка Карреры - НАХВАЛИВАЕТ итальянского петуха! И сладеньким и подобострастным голоском нам ЗАЛИВАЕТ ахинею - фальшивую песенку про Конте. Пусть Конте сначала докажет работой, а не авансами, ВИЛАМИ по воде Каррерой ПИСАННЫЕ! А уж потом будет видно, что из себя Конте представляет! Пока Конте НЕ ТЯНЕТ на лучшего. Каррера пусть его за уши не тащит. Не вытащит и не притащит за уши к Конте - высокое звание - ЛУЧШЕГО, которое Конте пока НЕ ЗАСЛУЖИЛ!!!
15:48