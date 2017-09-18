Мартин Киоун: "Матч с "Челси" показал - "Арсеналу" не нужны Санчес и Езил"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун отметил, что в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:0) команда действовала хорошо и работала слаженно. Экс-игрок "канониров" отметил, что соперник впервые под руководством Антонио Конте не смог забить в домашней игре.

- В "Арсенале" опасаются потери Алексиса Санчеса и Месута Езила, но игра против "Челси" дает повод задуматься, настолько ли они важны, - цитирует Daily Mail Киоуна. - Без них команда смотрелась лучше, хорошо играла в обороне. Она играла дисциплинированно, работала как единое целое.

"Челси" впервые при Антонио Конте не забил на "Стэмфорд Бридж" - "Арсенал" прессинговал соперника. Раньше Венгер был не настолько смел, чтобы оставить кого-то из них в запасе. Без них Рэмси устроил в полузащите настоящее шоу. Это был один из его лучших матчей за последние годы. Это был шанс доказать, что эти двое не нужны "Арсеналу".

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