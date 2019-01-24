Марина Грановская: "Игуаин был трансферной целью номер один для "Челси"

Директор "Челси" Марина Грановская заявила, что арендованный у "Ювентуса" 31-летний форвард Гонсало Игуаин был главной целью "синих" в зимнее трансферное окно.

- Игуаин был нашей трансферной целью номер один. Он прибыл к нам с проверенной репутацией на самом высоком уровне, - цитирует Грановскую официальный сайт клуба. - Ранее он успешно работал под руководством Сарри и знаком с требованиями тренера.

Оформить сделку было нелегко из-за большого количества вовлеченных сторон, но мы рады, что смогли это сделать. С нетерпением ждем, как Гонсало внесёт свой вклад в успехи команды во второй части сезона.

Лондонцы арендовали аргентинского форварда до конца сезона. У них есть возможность продлить арендное соглашение на следующий сезон за 18 миллионов евро или же полностью выкупить игрока за 36 миллионов.