Марадона - Ибрагимовичу: "Футбол ждал тебя"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича. Под ней аргентинец поздравил шведа с возвращением в футболю.

"Футбол ждал тебя", – написал Марадона.

Ибрагимович вышел на замену на 77-й минуте в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (4:1). 36-летний игрок появился на поле впервые с 20 апреля, когда получил травму колена во встрече Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.).