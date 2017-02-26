"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок лиги

"Манчестер Юнайтед" в финальном матче Кубка лиги победил "Саутгемптон" – 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Златан Ибрагимович. У "Саутгемптона" оба мяча забил форвард Маноло Габбьядини.

Кубок английской лиги

Финал

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – 3:2 (2:1)

Голы: Ибрагимович, 19 (1:0). Лингард, 38 (2:0). Габбьядини, 45+1 (2:1). Габбьядини, 48 (2:2). Ибрагимович, 87 (3:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо, Лингард (Рэшфорд, 77), Эррера, Погба, Мата (Кэррик, 46), Марсьяль (Феллаини, 90), Ибрагимович.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Бертранд, Тадич (Буфаль, 77), Ромеу, Уорд-Проуз, Дэйвис (Родригес, 90), Редмонд, Габбьядини (Лонг, 88).

Предупреждения: Ромеу, 18. Эррера, 24. Стивенс, 40. Лингард, 41. Редмонд, 56.

Судья: Марринер.

26 февраля. Лондон. "Уэмбли".

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон"