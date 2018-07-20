"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с мексиканской "Америкой"

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с мексиканским клубом "Америка" (1:1) в товарищеском матче, который прошел в американском Глендейле.

Единственный мяч у английского клуба на 80-й минуте забил Хуан Мата. У "Америки" отличился Энри Мартин.

Товарищеский матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Америка" (Мексика) - 1:1 (0:0)

Голы: Мата, 80 - Мартин, 60

"Манчестер Юнайтед" (стартовый состав): Грант, Валенсия, Байи, Смоллинг, Шоу, Эррера, Мактоминей, Перейра, Мата, Митчелл, Марсьяль.

20 июня. Глендейл (США). Стадион University of Phoenix Stadium