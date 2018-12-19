"Манчестер Юнайтед" случайно объявил о назначении Сульшера

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Однако через некоторое время сообщение было удалено. Ожидается, что норвежский специалист уже в среду официально возглавит свой бывший клуб.
Кроме того, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в Твиттере поздравила Сульшера с назначением, но вскоре удалила сообщение.
🔴 Manchester United a annoncé par inadvertance qu'Ole Gunnar Solskjær assurerait l’intérim à la tête du club avant de supprimer son communiqué. pic.twitter.com/Tj6wcK58kj– Actu Foot (@ActuFoot_) 18 декабря 2018 г.
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