03:37 | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" случайно объявил о назначении Сульшера

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"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Однако через некоторое время сообщение было удалено. Ожидается, что норвежский специалист уже в среду официально возглавит свой бывший клуб.

Кроме того, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в Твиттере поздравила Сульшера с назначением, но вскоре удалила сообщение.

 

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