"Манчестер Юнайтед" случайно объявил о назначении Сульшера

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Однако через некоторое время сообщение было удалено. Ожидается, что норвежский специалист уже в среду официально возглавит свой бывший клуб.

Кроме того, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в Твиттере поздравила Сульшера с назначением, но вскоре удалила сообщение.