20:04 | Футбол — Англия

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Моуринью

Жозе МОУРИНЬЮ. Фото AFP
Жозе МОУРИНЬЮ. Фото AFP
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"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2020 года.

Напомним, что португалец возглавил клуб в мае 2016 года и заключил контракт на три года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Ранее специалист тренировал "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

Жозе Моуринью – о продлении контракта: "Рад, что мне доверяют" 

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Митяй Антибомж

Второй по глупости поступок МЮ. Первым было непосредственно приглашение Маура.

20:23