"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Моуринью

"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2020 года.

Напомним, что португалец возглавил клуб в мае 2016 года и заключил контракт на три года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Ранее специалист тренировал "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

Жозе Моуринью – о продлении контракта: "Рад, что мне доверяют"