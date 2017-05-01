"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести Шмайхеля на замену де Хеа

"Манчестер Юнайтед" является лидером в борьбе за голкипера "Лестера" Каспера Шмайхеля, утверждает Sky Sports. "Красные дьяволы" рассматривают 30-летнего датчанина в качестве замены Дэвиду де Хеа, который летом может перебраться в "Реал". Стоит отметить, что за "МЮ" ранее выступал отец Каспера Шмайхеля Петер.

Напомним, что прошлым летом Шмайхель подписал новый пятилетний контракт с действующими чемпионами Англии.

Также интерес к Касперу Шмайхеля проявляет другой клуб из Манчестера - "Манчестер Сити".