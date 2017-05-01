18:38 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести Шмайхеля на замену де Хеа

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"Манчестер Юнайтед" является лидером в борьбе за голкипера "Лестера" Каспера Шмайхеля, утверждает Sky Sports. "Красные дьяволы" рассматривают 30-летнего датчанина в качестве замены Дэвиду де Хеа, который летом может перебраться в "Реал". Стоит отметить, что за "МЮ" ранее выступал отец Каспера Шмайхеля Петер.

Напомним, что прошлым летом Шмайхель подписал новый пятилетний контракт с действующими чемпионами Англии. 

Также интерес к Касперу Шмайхеля проявляет другой клуб из Манчестера - "Манчестер Сити".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Интересно, какой клуб выберёт Каспер?.... Судьба хочет протестировать его человеческие качества, ставя перед ТАКИМ выбором.

18:48