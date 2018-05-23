"Манчестер Юнайтед" остается самым дорогим клубом в Европе

"Манчестер Юнайтед" вновь признан самым дорогим европейским футбольным клубом по оценке аудиторской компании KPMG. Стоимость английского клуба оценивается в 3,25 миллиарда евро. Исследование, основанное на сезонах 2015/16 и 2016/17, изучало рентабельность, права на вещание, популярность, спортивный потенциал и ценность стадиона.
Второе и третье места занимают испанские гранды "Реал" и "Барселона", стоимость которых оценивается в 2,92 миллиарда евро и 2,78 миллиарда евро соответственно.
Полностью первая десятка самых дорогих клубов Европы выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3,255 миллиарда евро
2. "Реал" (Испания) - 2,92
3. "Барселона" (Испания) - 2,78
4. "Бавария" (Германия) - 2,55
5. "Манчестер Сити" (Англия) - 2,16
6. "Арсенал" (Англия) - 2,10
7. "Челси" (Англия) - 1,76
8. "Ливерпуль" (Англия) - 1,58
9. "Ювентус" (Италия) - 1,3
10. "Тоттенхэм" (Англия) - 1,29
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Арсенал Лондон
- Ливерпуль
- Бавария