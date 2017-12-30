"Манчестер Юнайтед" опустился на третье место, сыграв вничью с "Саутгемптоном"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" сыграли вничью – 0:0.

На 11-й минуте матча поле был вынужден покинуть нападающий "красных дьяволов" Ромелу Лукаку. Форвард столкнулся головами с Уэсли Худтом и через три минуты был заменен на Маркуса Рэшфорда. Его унесли на носилках и с кислородной маской.

Третья ничья подряд не позволила подопечным Жозе Моуринью удержаться на втором месте, которое занял "Челси". Отметим, что "святые" продлили безвыигрышную серию, которая составляет восемь матчей.

Манкунианцы опустились на третью строчку в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 44 очка, что на одно меньше, чем у "синих". Отставание "МЮ" от "Манчестер Сити", который является лидером чемпионата Англии, составляет 14 баллов.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – 0:0

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Джоунс, Шоу, Мата, Матич, Погба, Лингард, Мхитарян (Марсьяль, 65), Лукаку (Рэшфорд, 14).

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Йосида, Худт, Маккуин, Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Тадич (Лемина, 82), Буфаль (Редмонд, 85), Лонг (Габбьядини, 80).

Предупреждения: Хейбьерг, 26. Худт, 44. Буфаль, 58. Лингард, 60. Матич, 72. Уорд-Проуз, 80.

Судья: Поусон (Англия).

30 декабря. Манчестер. Стадион Old Trafford.

Турнирная таблица – здесь//

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон"