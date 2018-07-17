"Манчестер Юнайтед" может потратить 92 миллиона фунтов на Перишича и Ребича

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении сразу двух игроков сборной Хорватии – Ивана Перишича ("Интер") и Анте Ребича ("Айнтрахт"), информирует Daily Mail. За них клуб готов отдать 92 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что оба игрока понравились главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью, который во время чемпионата мира​ работал аналитиком.

Напомним, футболисты стали вице-чемпионами мира после поражения от Франции (2:4) в финале ЧМ-2018.