"Манчестер Юнайтед" может потратить 92 миллиона фунтов на Перишича и Ребича

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении сразу двух игроков сборной Хорватии – Ивана Перишича ("Интер") и Анте Ребича ("Айнтрахт"), информирует Daily Mail. За них клуб готов отдать 92 миллиона фунтов стерлингов.
Отмечается, что оба игрока понравились главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью, который во время чемпионата мира работал аналитиком.
Напомним, футболисты стали вице-чемпионами мира после поражения от Франции (2:4) в финале ЧМ-2018.
- Манчестер Юнайтед
- Интер Милан
- Жозе Моуринью
- Сборная Франции (футбол)
- ЧМ-2018
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Иван Перишич