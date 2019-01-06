"Манчестер Сити" забил семь мячей и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив "Ротерхэм" со счетом 7:0.
Голы забили Рахим Стерлинг, Фил Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Махрез, Николас Отаменди, Лерой Сане. Еще один мяч в свои ворота забил Семи Аджайи.
Кубок Англии
1/32 финала
"Манчестер Сити" - "Ротерхэм Юнайтед" - 7:0 (3:0)
Голы: Стерлинг, 12 (1:0). Фоден, 43 (2:0). Аджайи, 45+1 - в свои ворота (3:0). Габриэл Жезус, 52 (4:0). Махрез, 73 (5:0). Отаменди, 78 (6:0). Сане, 85 (7:0).
Судья: Кут (Англия).
6 января. Манчестер. Стадион "Этихад".
"Куинз Парк Рейнджерс" - "Лидс" - 2:1 (1:1)
Голы: Оте, 23 - с пенальти (1:0). Халме, 25 (1:1). Бидуэлл, 75 (2:1).
"Миллуолл" - "Халл Сити" - 2:1 (0:0)
Голы: Тораль, 52 (0:1). Фергюсон, 82 (1:1). Фергюсон, 85 (2:1).
"Престон Норт Энд" - "Донкастер" - 1:3 (0:1)
Голы: Маркис, 5 (0:1). Хьюз, 56 (1:1). Андерсон, 72 (1:2). Уилкс, 87 (1:3).
"Уокинг" - "Уотфорд" - 0:2 (0:1)
Голы: Хьюз, 12 (0:1). Дини, 74 (0:2).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2018-2019/32/