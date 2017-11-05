"Манчестер Сити" установил рекорд клуба по числу побед подряд

"Манчестер Сити", обыграв "Арсенал" в матче 11-го тура чемпионата Англии, установил рекорд клуба по количеству выигранных встреч подряд. Победа над "канонирами" стала для "горожан" 15-й во всех турнирах. Кроме того, комнда Хосепа Гвардьолы впервые за 70 лет выиграла 9 матчей чемпионата кряду.

После 11 туров "Сити" занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 31 очко. Отрыв от занимающего вторую строчку "Манчестер Юнайтед" 23 баллов ("Красные дьяволы" в эти минуты на выезде играют с "Челси", счет не открыт – 0:0).