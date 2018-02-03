"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Бернли"

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Бернли" - 1:1. В составе "горожан" отличился защитник Данилу.

У хозяев забил нападающий Йохан Гудмундссон.

"Манчестер Сити" лидирует в английской премьер-лиге, "Бернли" занимает седьмое место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

"Бернли" - "Манчестер Сити" - 1:1 (0:1)

Голы: Данилу, 22 (0:1). Гвюдмундссон, 82 (1:1).

"Бернли": Поуп, Бардсли (Лоутон, 46), Лонг, Ми, Тэйлор, Леннон, Корк, Хендрик, Барнс, Гвюдмундссон, Воукс.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Данилу, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Стерлинг (Диас, 74), Агуэро.

Предупреждения: Лонг, 38. Корк, 42. Гюндоган, 64. Ми, 73. Барнс, 90+3.

Судья: Аткинсон.

3 февраля. Бернли. Стадион Turf Moor.

Турнирная таблица чемпионата Англии