"Манчестер Сити" разгромил "Халл Сити" и вышел на второе место в чемпионате

В игре 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях с крупным счетом переиграл "Халл Сити" – 3:0. В составе команды Хосепа Гвардьолы голами отметились полузащитник Яя Туре, нападающий Келечи Ихеаначо, а в компенсированное время защитник хозяев поля Кертис Дэйвис отправил мяч в свои ворота.

Благодаря этому результату "горожане" вышли на второе место в премьер-лиге и отстают от лидирующего "Челси" на семь очков.

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Премьер-лига

18-й тур

"Халл Сити" – "Манчестер Сити" – 0:3 (0:0)

Голы: Туре, 72 – с пенальти (0:1). Ихеаначо, 78 (0:2). Дэйвис, 90+4 – в свои ворота (0:3).

"Халл Сити": Маршалл, Магуайр, Доусон, Дэйвис, Аль-Мухаммади, Ливермор (Хенриксен, 74), Хаддлстоун (Мэйсон, 63), Клукас (Диоманде, 78), Снодграсс, Робертсон, Мбокани.

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Отаменди, Стоунс (Коларов, 18), Клиши, Стерлинг, Туре, Фернандинью, Де Брейне, Сильва (Фернанду Режес, 87), Нолито (Ихеаначо, 57).

Предупреждение: Мэйсон, 82.

Судья: Мэдли.

26 декабря. Халл. Стадион KCOM Stadium.