"Манчестер Сити" разгромил "Хаддерсфилд" в матче второго тура чемпионата Англии со счетом 6:1.

Голами в составе "горожан" отметились нападающий Серхио Агуэро (хет-трик), форвард Габриэл Жезус, а также хавбек Давид Сильва. Автогол на счету защитника Теренса Конголо.

В составе "Хаддерсфилда" единственный мяч забил защитник Йон Горенц-Станкович.

АНГЛИЯ. Премьер-лига - 2018/2019

2-й тур

"Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" - 6:1 (3:1)

Голы: Агуэро, 25 (1:0). Габриэл Жезус, 31 (2:0). Агуэро, 35 (3:0). Горенц-Станкович, 43 (3:1). Сильва, 48 (4:1). Агуэро, 75 (5:1). Конголо, 84 - в свои ворота (6:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунс, Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 82), Бернарду Силва, Сильва (Махрез, 64), Менди, Габриэл Жезус, Агуэро (Сане, 76).

"Хаддерсфилд": Хамер, Смит, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович, Леве, Хадергьонай, Биллинг, Притчард (Диакаби, 61), Сабири (Депуатр, 46), Мунье (Собхи, 84).

Предупреждения: Биллинг, 51. Шиндлер, 69.

Судья: Марринер (Англия).

19 августа. Манчестер. Стадион "Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)".

Турнирная таблица чемпионата Англии - здесь