"Манчестер Сити" оштрафован за поведение игроков после вылета из Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии приняла решение оштрафовать "Манчестер Сити" по итогам матча 1/8 финала Кубка Англии против "Уигана" (0:1), сообщает Sun. "Горожане" будут вынуждены заплатить 50 тысяч фунтов за неподобающее поведение игроков.

Игроки команды Хосепа Гвардьолы во время игры стали спорить с главным судьей Энтони Тейлором, который в концовке первого тайма удалил с поля Фабиана Делфа. После завершения матча произошла стычка между испанским специалистом и наставником "Уигана" Полом Куком. Ассоциация не стала наказывать клубы за этот инцидент.