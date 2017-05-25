"Манчестер Сити" объявил об уходе Наваса

Полузащитник "Манчестер Сити" Хесус Навас покидает команду, информирует клубная пресс-служба. Контракт испанца истекает 30 июня и продлен не будет.
Хавбек перешел в английский клуб из "Севильи" летом 2013 года. Вместе с "горожанами" в сезоне-2013/14 он стал чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги.
.@JNavas leaves #mcfc. #ThankYouJesus– Manchester City (@ManCity) 25 мая 2017 г.
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Alukard1349
Не плохой игрок!Давай к нам,в Спартак!
18:58