"Манчестер Сити" объявил об уходе Наваса

Полузащитник "Манчестер Сити" Хесус Навас покидает команду, информирует клубная пресс-служба. Контракт испанца истекает 30 июня и продлен не будет.

Хавбек перешел в английский клуб из "Севильи" летом 2013 года. Вместе с "горожанами" в сезоне-2013/14 он стал чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги.