18:19 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Сити" объявил об уходе Наваса

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Полузащитник "Манчестер Сити" Хесус Навас покидает команду, информирует клубная пресс-служба. Контракт испанца истекает 30 июня и продлен не будет.

Хавбек перешел в английский клуб из "Севильи" летом 2013 года. Вместе с "горожанами" в сезоне-2013/14 он стал чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alukard1349

Не плохой игрок!Давай к нам,в Спартак!

18:58