"Манчестер Сити" может пригласить Кавальери

"Манчестер Сити" пытается найти на рынке свободных агентов вратаря в запас. Как сообщает Globo Esporte, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола хочет пригласить бразильца Диегу Кавальери. 35-летний голкипер сейчас без команды после завершения контракта с "Кристал Пэлас". Ранее он играл за "Палмейрас", "Ливерпуль" и "Флуминенсе".

Необходимость в запасном вратаре у "Манчестер Сити" возникла из-за тяжелой травмы Клаудио Браво. "Горожане" даже вернули из аренды 19-летнего Аро Мурича, однако Гвардьола хочет иметь более опытного резервного вратаря.