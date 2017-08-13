Магазины "Ливерпуля" начали снимать постеры с изображением Коутинью

Официальные магазины "Ливерпуля" начали отклеивать постеры с изображением полузащитника Филиппе Коутинью. Как сообщает Mundo Deportivo, это связано с возможным переходом бразильца в "Барселону".

Вчера главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил о том, что вопросы о возможном переходе полузащитника Филиппе Коутинью нужно задавать не ему, а руководству "красных". "Барселона" готова заплатить за игрока около 120 миллионов евро.