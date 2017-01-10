16:38 | ФУТБОЛ — Англия

Лукас Лейва не хочет сидеть на скамейке в "Ливерпуле"

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Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва недоволен своим положением в команде и заявил о желании чаще выходить на поле. Однако бразилец отметил, что он в первую очередь профессионал и будет вести себя соответствующе, ожидая шанса. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 10 матчей в премьер-лиге, из которых всего трижды выходил с первых минут.

– Меня не устраивает эта ситуация, – цитирует Express Лейву. – Мне не хочется провести оставшуюся часть своей карьеры на скамейке. Тем более в таком возрасте. Нет, я не близок к завершению карьеры, у меня еще много сезонов впереди. Но мне хочется играть, мне за это платят. Останусь профессионалом и постараюсь помогать команде, как только могу. Может быть, в ближайшее время у меня вновь появится шанс.

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