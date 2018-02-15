Лукаку пообещал завершить карьеру в "Андерлехте"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что обязательно вернется в "Андерлехт", чтобы завершить там карьеру. Напомним, что бельгиец играл за клуб с 2006 по 2011 год, провел в составе команды 98 матчей, в которых забил 41 мяч. За "Юнайтед" он играет с лета этого года.

– Знаете, я всегда мечтал играть в "Андерлехте", – цитирует HLN Лукаку. – Обязательно туда вернусь в конце карьеры. Обещаю вам. Я провел в этом клубе замечательные годы.