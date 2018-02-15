20:49 | Футбол — Англия

Лукаку пообещал завершить карьеру в "Андерлехте"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что обязательно вернется в "Андерлехт", чтобы завершить там карьеру. Напомним, что бельгиец играл за клуб с 2006 по 2011 год, провел в составе команды 98 матчей, в которых забил 41 мяч. За "Юнайтед" он играет с лета этого года.

– Знаете, я всегда мечтал играть в "Андерлехте", – цитирует HLN Лукаку. – Обязательно туда вернусь в конце карьеры. Обещаю вам. Я провел в этом клубе замечательные годы.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Manted

ну если будешь все так же пороть моменты в каждом матче,то мечта сбудется намного раньше)

22:51

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