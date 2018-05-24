Лоран Косьельни: "Через три месяца надеюсь начать легкие пробежки, а через пять – работать с мячом"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни признался, что сразу после получения травмы в матче Лиги Европы с "Атлетико" понял, что повреждение очень серьезное. Француз порвал ахилл, из-за чего пропустит ЧМ-2018.

– Я сразу понял, что сухожилие порвалось, – цитирует AFP Косьельни. – Боль была необычной, я почувствовал страшный разрыв. Закричал и сел на газон. Это была мучительная боль. Был две недели без движений после операции в постели. Смотрел телевизор, разгадывал кроссворды.

Через три месяца надеюсь начать легкие пробежки, а через пять – работать с мячом.