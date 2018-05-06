"Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" готовы заплатить за Заа 50 миллионов?

Нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает The Sun, основными претендентами на игрока являются "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити", которые могут приобрести ивуарийца за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что 25-летний форвард хочет попробовать свои силы на более высоком уровне и перейти в команду, которая выступает в еврокубках, несмотря на неудачное выступление за "Манчестер Юнайтед" при Дэвиде Мойесе.

В текущем сезоне Заа провел за "Кристал Пэлас" 28 игр, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.