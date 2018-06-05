Лихтштайнер стал игроком "Арсенала"

34-летний защитник Штефан Лихтштайнер на правах свободного агента перешел в "Арсенал", информирует пресс-служба клуба. О подробностях контракта не сообщается.
В прошедшем сезоне Лихтштайнер выступал за "Ювентус", проведя за команду 40 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.
Игрок является капитаном сборной Швейцарии, за которую провел 99 игры. Лихтштайнер вошел в состав национальной команды для участия в чемпионате мира-2018.
He’s our first summer signing - now let’s have your messages for @LichtsteinerSte 👇#WillkommenStephan pic.twitter.com/4YfrNzuTE4– Arsenal FC (@Arsenal) 5 июня 2018 г.