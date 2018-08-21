Ли Шарп: "Моуринью будет уволен из "МЮ" до Рождества, его нытье несет негатив"

Сразу несколько ветеранов английской премьер-лиги раскритиковали главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Под руководством поругальского специалиста "МЮ" накануне уступил "Брайтону" (2:3) в чемпионате Англии, а в первом туре обыграл "Лестер" (2:1).

- Эд Вудвард несчастлив, тренер несчастлив, игроки несчастливы, фанаты несчастливы, - цитирует BBC Иэна Райта. - Если все так продолжится, я не вижу другого варианта, кроме того, при котором Жозе Моуринью теряет работу.

- Игроки "МЮ" не играют за своего тренера, - считает Крис Саттон. - Есть серьезные провалы. Они не выглядят привязанными к тренеру или к своему делу. Они "Манчестер Юнайтед" только в названии. Хуже всего, что вчерашний матч не показался мне разовой неудачей, это может произойти снова и снова.

- Думаю, тренер будет уволен до Рождества, - приводит Sky Sports слова Ли Шарпа. - Если он продолжит свое нытье, люди отвернутся и скажут, что с таким отношением не подняться на вершину и что-то нужно менять. Пресса и фанаты в последние годы слушают нытье Моуринью об игроках, которые у него есть и тех, которых у него нет. Он как всегда игнорирует всех и ведет себя как обычно. Он несет негатив, это отражается на команде.