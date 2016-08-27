"Лестер" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Суонси"

В игре 3-го тура чемпионата Англии "Лестер" сумел в родных стенах одержать победу над "Суонси" – 2:1. В составе чемпионов страны голами отметились нападающий Джейми Варди и защитник Уэстли Морган, а у гостей отличился полузащитник Лерой Фер. При счете 2:0 хавбек хозяев Рияд Махрез не реализовал пенальти.

В параллельной игре "Эвертон" дома оказался сильнее "Стоук Сити" – 1:0. Вратарь гостей Шей Гивен отправил мяч в сетку собственных ворот на 51-й минуте.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

3-й тур

"Лестер" – "Суонси" – 2:1 (1:0)

Голы: Варди, 32 (1:0). Морган, 52 (2:0). Фер, 80 (2:1).

Нереализованный пенальти: Махрез ("Лестер"), 56 (вратарь)

"Лестер": Шмейхель (Цилер, 57), Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Олбрайтон (Муса, 74), Махрез, Дринкуотер, Амарти, Окадзаки (Ульоа, 80), Варди.

"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Амат, Кингсли, Раутледж (Монтеро, 59), Фер, Сигурдссон (Ки Сон Ен, 59), Корк (Макберни, 86), Барроу, Льоренте.

Предупреждения: Фернандес, 10. Хут, 26. Фер, 66. Симпсон, 70.

Судья: Ист.

27 августа. Лестер. Стадион King Power Stadium.

"Эвертон" – "Стоук Сити" – 1:0 (0:0)

Гол: Гивен, 51 – в свои ворота (1:0).

Нереализованный пенальти: Бэйнс ("Эвертон"), 51 (вратарь)

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Холгейт, Миральяс (Коне, 70), Бэрри, Гуйе, Баркли (Мори, 84), Лукаку, Боласье (Дэйвис, 88).

"Стоук Сити": Гивен, Бардсли, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Уилан, Аллен, Имбула (Собхи, 78), Крауч (Уолтерс, 65), Арнаутович, Диуф (Кркич, 78).

Предупреждения: Баркли, 9. Питерс, 57. Бэрри, 88.

Судья: Оливер.

27 августа. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.