"Лестер" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Суонси"

В игре 3-го тура чемпионата Англии "Лестер" сумел в родных стенах одержать победу над "Суонси" – 2:1. В составе чемпионов страны голами отметились нападающий Джейми Варди и защитник Уэстли Морган, а у гостей отличился полузащитник Лерой Фер. При счете 2:0 хавбек хозяев Рияд Махрез не реализовал пенальти.
В параллельной игре "Эвертон" дома оказался сильнее "Стоук Сити" – 1:0. Вратарь гостей Шей Гивен отправил мяч в сетку собственных ворот на 51-й минуте.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
3-й тур
"Лестер" – "Суонси" – 2:1 (1:0)
Голы: Варди, 32 (1:0). Морган, 52 (2:0). Фер, 80 (2:1).
Нереализованный пенальти: Махрез ("Лестер"), 56 (вратарь)
"Лестер": Шмейхель (Цилер, 57), Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Олбрайтон (Муса, 74), Махрез, Дринкуотер, Амарти, Окадзаки (Ульоа, 80), Варди.
"Суонси": Фабяньски, Нотон, Фернандес, Амат, Кингсли, Раутледж (Монтеро, 59), Фер, Сигурдссон (Ки Сон Ен, 59), Корк (Макберни, 86), Барроу, Льоренте.
Предупреждения: Фернандес, 10. Хут, 26. Фер, 66. Симпсон, 70.
Судья: Ист.
27 августа. Лестер. Стадион King Power Stadium.
"Эвертон" – "Стоук Сити" – 1:0 (0:0)
Гол: Гивен, 51 – в свои ворота (1:0).
Нереализованный пенальти: Бэйнс ("Эвертон"), 51 (вратарь)
"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Холгейт, Миральяс (Коне, 70), Бэрри, Гуйе, Баркли (Мори, 84), Лукаку, Боласье (Дэйвис, 88).
"Стоук Сити": Гивен, Бардсли, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Уилан, Аллен, Имбула (Собхи, 78), Крауч (Уолтерс, 65), Арнаутович, Диуф (Кркич, 78).
Предупреждения: Баркли, 9. Питерс, 57. Бэрри, 88.
Судья: Оливер.
27 августа. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/