"Лестер" обыграл "Кардифф" в первом матче после гибели владельца

"Лестер" с минимальным счетом обыграл "Кардифф" в матче 11-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил нападающий Демарэй Грэй.

Напомним, этот матч стал первым для "лис" после гибели владельца Вишая Шриваддханапрабха при крушении вертолета.

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11-й тур

"Кардифф Сити" - "Лестер" - 0:1 (0:0)

Гол: Грэй, 55.

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Камараса, Патерсон, Артер (Д.Уорд, 79), Рид (Хойлетт, 65), Мерфи (Мадин, 85).

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр (Эванс, 27), Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Мэддисон (Иборра, 82), Варди, Грэй (Симпсон, 70).

Предупреждения: Рикарду Перейра, 33. Артер, 45+1. Грэй, 56. Хойлетт, 81.

Судья: Проберт.

03 ноября. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

"Ньюкасл" с минимальным счетом обыграл "Уотфорд" (1:0). Единственный гол забил нападающий Айосе Перес.

"Ньюкасл Юнайтед" - "Уотфорд" - 1:0 (0:0)

Гол: Перес, 65.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Ласкеллес (Шер, 46), Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви (Ки Сон Ен, 51), Кенеди, Рондон, Муто (Перес, 45+2).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Окака Чука, 77), Деулофеу (Грэй, 67), Саксесс (Чалоба, 85).

Предупреждения: Капуэ, 38. Хьюз, 64. Окака Чука, 85. Шер, 90+2. Холевас, 90+2. Грэй, 90+4.

Судья: Поусон.

03 ноября. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

"Вест Хэм" победил "Бернли" (4:2). Дублем отметился нападающий Фелипе Андерсон.

"Вест Хэм Юнайтед" - "Бернли" - 4:2 (1:1)

Голы: Арнаутович, 10 (1:0). Гвюдмундссон, 45 (1:1). Фелипе Андерсон, 68 (2:1). Вуд, 77 (2:2). Фелипе Андерсон, 84 (3:2). Эрнандес, 90+2 (4:2).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Райс, Обианг (Эрнандес, 61), Арнаутович (Огбонна, 90+1), Снодграсс, Фелипе Андерсон, Диангана (Антонио, 86).

"Бернли": Харт, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Дефур, Уэствуд, Леннон (Брэйди, 76), Воукс (Вуд, 72), Гвюдмундссон, Выдра (Барнс, 72).

Предупреждения: Фелипе Андерсон, 34. Тарковски, 68. Лоутон, 87. Барнс, 90+3. Брэйди, 90+5.

Судья: Ист.

03 ноября. Лондон. Стадион "London Stadium".

"Эвертон" победил "Брайтон" (3:1). Дублем отметился нападающий Ришарлисон.

"Эвертон" - "Брайтон & Хоув" - 3:1 (1:1)

Голы: Ришарлисон, 26 (1:0). Данк, 33 (1:1). Коулман, 50 (2:1). Ришарлисон, 77 (3:1).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон (Мина, 90), Гей, Андре Гомеш, Уолкотт (Калверт-Льюин, 85), Бернард (Лукман, 68), Ришарлисон.

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Каяль (Андоне, 79), Стивенс, Марч (Биссума, 70), Маррей, Джаханбахш, Искиэрдо (Кноккарт, 63).

Предупреждение: Данк, 10.

Судья: Кут.

03 ноября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

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