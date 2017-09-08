Леонид Слуцкий: "В матче с "Дерби Каунти" будут изменения в составе"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий перед матчем 6-го тура чемпионшипа против "Дерби Каунти" отметил, что подопечные серьезно готовились к предстоящей встрече. По словам наставника, в составе будут изменения.

- Каждая победа очень важна, - цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. - Не только потому что это три очка, а также потому, что победа приносит положительные эмоции. Как нам - команде, так и болельщикам. Победа над "Болтоном" была хорошей, но это только вторая наша победа в этом сезоне. Надо двигаться вперед и предпринимать следующий шах. Мы хорошо готовились ко встрече с "Дерби Каунти", работали очень напряженно.

Хотим перенести эмоции от победы над "Болтоном" в предстоящую игру. Первая игра после международной паузы всегда отличается и часто непредсказуема, так как в твоем распоряжении в течение недели не было всех игроков.

В нашей команде произойдут изменения. Одно или два точно, поскольку у нас есть новые игроки, а также игроки, которые восстановились после травм.

Что касается соперника, то я смотрел его прошлую игру против "Шеффилда". Также я смотрел и все остальные игры. У соперника хорошая команда. У нее интересное построение, а также несколько очень опытных игроков. Конечно, нельзя не вспомнить двух наших бывший игроков - Кертиса Дависа и Тома Хаддлстоуна. Будет очень тяжелый матч.

Конечно, тоже самое можно сказать и про любого другого соперника в лиге. Однако можно также сказать, что у каждого соперника есть сильные и слабые стороны. Конечно, мы должны стараться извлечь максимальную пользу из их слабостей.

Матч "Дерби Каунти" – "Халл Сити" пройдет сегодня, 8 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.