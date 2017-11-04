Леонид Слуцкий: "У игроков "Халла" недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после третьего поражения подряд в матче с "Шеффилд Юнайтед" (1:4) отметил, что игра команды отличается до пропущенного мяча и после. Специалист отметил, что первый гол в ворота Алана Магрегора отрицательно повлиял на психологическое состояние футболистов.
– Я понимаю, что происходит в каждом матче, - цитирует пресс-служба "Халла" Слуцкого. - Каждый раз мы прекращаем играть сразу после первого пропущенного мяча. Гол в наши ворота – все останавливаются. У нас недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом. Как будто играют два разных "Халла". Один – перед пропущенным мячом, другой – после. И у меня нет ответа, почему так происходит.
Первый пропущенный гол нас разбил. Мы должны верить, что можем изменить ситуацию, но мы не впервые в сезоне уступаем. Понимаю, что моя работа заключается в этом. Если мы не стабилизируем ситуацию, то это будет моей ошибкой. Мы уже изменили систему, изменили тактическую схему, но этого мало. (Гоша ЧЕРНОВ)
maxscorp78
видимо имеется ввиду что игрокам из города Халл не хватает духа сказать :Мы - г.вно!
21:09
Kupservas
А он просто Леня...
20:59
shpasic
а ещё у них тренера нет.
20:58