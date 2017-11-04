Леонид Слуцкий: "У игроков "Халла" недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом"

Главный тренер "Халл Сити"​ Леонид Слуцкий после третьего поражения подряд в матче с "Шеффилд Юнайтед" (1:4) отметил, что игра команды отличается до пропущенного мяча и после. Специалист отметил, что первый гол в ворота Алана Магрегора отрицательно повлиял на психологическое состояние футболистов.

– Я понимаю, что происходит в каждом матче, - цитирует пресс-служба "Халла" Слуцкого. - Каждый раз мы прекращаем играть сразу после первого пропущенного мяча. Гол в наши ворота – все останавливаются. У нас недостаточно крепкая психика и проблемы с командным духом. Как будто играют два разных "Халла". Один – перед пропущенным мячом, другой – после. И у меня нет ответа, почему так происходит.

Первый пропущенный гол нас разбил. Мы должны верить, что можем изменить ситуацию, но мы не впервые в сезоне уступаем. Понимаю, что моя работа заключается в этом. Если мы не стабилизируем ситуацию, то это будет моей ошибкой. Мы уже изменили систему, изменили тактическую схему, но этого мало. (Гоша ЧЕРНОВ)