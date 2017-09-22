Леонид Слуцкий: "Сейчас мои титулы с ЦСКА не имеют никакого значения"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что его титула с ЦСКА не имеют никакого значения на нынешнем отрезке карьеры. По его словам, все нужно доказывать заново.

- ЦСКА – самая большая команда в России. Я очень счастлив, что мне удалось поработать в этом клубе с большой историей и огромным количеством болельщиков, - отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. - Я работал семь лет в ЦСКА. За это время мы выиграли три титула, два Кубка и два Суперкубка. Играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это лучший результат для российских команд. Это был отличный опыт. Я этим очень горжусь. Это было лучшее время для меня.

Однако мне был нужен новый вызов. Я здесь, и это новая страница в моей жизни. Я понимаю, что все титулы в России будут важны, только когда я закончу карьеру. Сейчас же мне нужно доказывать свой уровень и уровень команды. Мои титулы не имеют никакого значения.