Леонид Слуцкий: "Каждое поражение возвращает "Халл" на несколько шагов назад"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий не считает, что его команда показала плохой футбол в матче 7-го тура чемпионшипа с "Фулхэмом" (1:2). При этом специалист подчеркнул, что каждое поражение возвращает команду на несколько шагов назад.

– Моя лучшая команда – это та, которая будет играть на максимальном уровне, – приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. – Конечно, мы можем действовать намного лучше, чем это было в матче с "Фулхэмом". Надеюсь, что покажем это в следующих встречах.

"Халл" не был плох в игре с лондонцами, но каждое поражение возвращает нас на несколько шагов, а нам нужно быстро двигаться вперед. Моя цель – вернуть уверенность футболистам. Они хорошие игроки, хорошая команда. Мы должны показать наш максимальный уровень за очень короткое время.

Напомним, что "Халл" потерпел четыре поражения в пяти последних поединках и опустился на 16-е место в турнирной таблице.

Йоан Молло: "Перед игрой сказал Слуцкому: "hello!"