Леонид Слуцкий: "Халлу" нужно немного удачи, против "Сандерленда" будем играть с максимальной агрессией"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии матча 8-го тура чемпионшипа против "Сандерленда" отметил, что его команде нужна победа, чтобы у игроков появилась уверенность в себе. Он также добавил, что для него чемпионшип – сложный и непредсказуемый турнир.

– Каждый домашний матч – шанс для нас. "Сандерленд" – хорошая команда, но мы играем дома, – приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. – Мы будем играть на победу с максимальной агрессией в атаке. Когда мы проигрываем матч, я как будто умираю. Ведь моя жизнь зависит от того, что происходит на поле.

Для меня чемпионшип сложный и непредсказуемый. Считаю, что "Вулверхэмптон", "Фулхэм" и "Дерби Каунти" – топ-3 команды в чемпионате. "Фулхэм" вообще одна из лучших команд в лиге, но они начали не очень хорошо, так же как и "Сандерленд", и мы. У нас одна цель и одна проблема, так что посмотрим, кто их нас смог лучше адаптироваться.

Каждый матч для нас – это новый тест. Мы действительно пытаемся изменить ситуацию. Думаю, мы провели хорошую встречу против "Фулхэма", у нас было много моментов. Нам нужно немного удачи, тогда у нас появится уверенность в себе.

Конечно, это тревожно, что мы еще не выигрывали команду лучше нас. Нам нужна победа против сильной команды, такой как "Сандерленд".

Напомним, "Халл" в последних двух турах чемпионшипа проиграл "Дерби Каунти" (0:5) и "Фулхэму" (1:2). После семи туров команда идет на 16-м месте в турнирной таблице.

В следующем матче "Халл" примет на своем поле "Сандерленд". Встреча пройдет 16 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.