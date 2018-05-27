Лэмпард подтвердил, что может возглавить "Дерби Каунти"

Бывший полузащитник "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард подтвердил наличие переговоров с клубом из чемпионшипа "Дерби Каунти". 39-летний англичанин завершил карьеру игрока в 2017 году и стал работать экспертом на британском телевидении.

– "Дерби" интересуются мной, – приводит слова Лэмпарда BT Sport. – У меня есть амбиции, я хочу быть тренером какое-то время. Мы ведем переговоры с клубом, результаты увидим в ближайшее время.

Лэмпард трижды становился чемпионом Англии в составе "Челси". "Дерби Каунти" в минувшем сезоне занял 6-е место в чемпионшипе.​