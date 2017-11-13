Латераль "Вест Хэма" привлек внимание "Наполи" и "Ювентуса"

Известный агент Франческо Лингенти сообщил, что итальянские клубы хотят заполучить защитника "Вест Хэма" Артура Масуаку. Интерес к 24-летнему французу проявляют "Наполи", "Ювентус", "Милан" и "Дженоа".

- Я предлагал Артура "Наполи" 3 года назад, а затем еще раз, и теперь, вероятно, клуб нацелился на игрока вместе с "Ювентусом", "Дженоа" и "Миланом", - цитирует CalcioNapoli24 Лингенти. - Конечно, были и переговоры. "Ювентус" еще четыре года назад интересовался футболистом, когда он играл еще за "Валансьен". "Вест Хэм" хочет получить около 10 миллионов евро, поскольку клуб заплатил за игрока 7 миллионов ​​евро "Олимпиакосу" в 2016 году.