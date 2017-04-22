Квинтон Форчун: "МЮ" будет сильно не хватать Ибрагимовича"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Квинтон Форчун отметил, что травма Златана Ибрагимовича скажется на игре команды. Швед травмировал колено в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) и вылетел как минимум до конца сезона. По сообщениям некоторых источников, Златан может принять решение о завершении карьеры.

- Ибрагимовича будет сильно не хватать, - приводит Goal слова Форчуна. - Он принял участие во многих голах команды. И не только тех, которые забивал сам. Златан великолепно показал себя в "МЮ". Жаль, что он получил травму. Будут матчи, в которых команде очень сильно понадобится Ибрагимович. У Моуринью много вариантов в атаке, но каждый выход Златана вселяет в команду уверенность.

Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович провел в составе "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.