Крауч рассказал, как чуть не увел девушку у Хаби Алонсо

Нападающий "Стоук Сити" Питер Крауч признался, что хотел начать встречаться с девушкой бывшего одноклубника по "Ливерпулю" Хаби Алонсо.

- Подписав контракт с "Ливерпулем", я остановился в одном из отелей, - приводит AS слова Крауча. - На ресепшене мне попалась настолько красивая девушка, что я даже не мог поверить в то, что она мне улыбалась.

Я сказал ребятам на тренировке: "она прекрасна, думаю, у меня есть хорошие шансы". В этот момент Джейми Каррагер подозвал других одноклубников, чтобы они также смогли услышать эту историю. "Удивительная. Темноволосая. Похожа на испанку", - сказал я. И в этот момент я узнал, что она встречается с Хаби Алонсо.

Крауч женат на модели Эбби Клэнси.

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