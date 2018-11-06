Конте потребовал у "Челси" 23 миллиона евро

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал от клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта, информирует La Gazzetta Dello Sport. Ее сумма составляет 23 миллиона евро: 13 миллионов из которых за само увольнение и еще 10 за нанесение вреда репутации.

"Челси" обвиняет итальянского специалиста в нарушении контрактных обязательств. Как отмечается, Конте регулярно опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства, а также не парковал свой автомобиль в предназначенном месте у клубной базы.