Конте – лучший тренер премьер-лиги в ноябре, Диегу Коста – лучший игрок

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признан лучшим тренером премьер-лиги по итогам ноября. За этот отрезок лондонцы провели три матча в чемпионате и одержали три победы – над "Эвертоном" (5:0), "Мидлсбро" (1:0) и "Тоттенхэмом" (2:1).

Награду лучшему игроку лиги получил подопечный итальянского специалиста Диегу Коста, на счету которого два забитых мяча и две результативные передачи в ноябре. А автором лучшего гола месяца признали еще одного игрока "Челси" – Педро, забившего в ворота "Тоттенхэма".