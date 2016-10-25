Колдуэлл уволен из "Уигана"

"Уиган" объявил о расторжении контракта с главным тренером Гэри Колдуэллом. Как сообщает пресс-служба клуба, 34-летний шотландец с сегодняшнего дня больше не тренирует команду чемпион-лиги. Напомним, он возглавил "Уиган" в 2015 году после завершения карьеры футболиста. В текущем сезоне его подопечные набрали 11 очков в 14 встречах и занимают 23-е место в турнирной таблице.

- Отставка Колдуэлла, несомненно, жесткое решение, которое я должен был принять, - отметил президент "Уигана" Дэвид Шарп. - Мы заслуженно одержали победу в третьем дивизионе в прошлом сезоне. Тем не менее, в этом нам не удалось продолжить таким же образом, поэтому необходимо работать на перспективу. Мы благодарим Гэри за работу.