Клод Пюэль: "Лестер" заслужил минимум ничью в матче с "МЮ"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль после поражения от "Манчестер Юнайтед" в 1-м туре чемпионата Англии (1:2) заявил, что его команда заслужила большего. Тем не менее, он остался доволен игрой.

– Это была хорошая игра, моя команда проделала хорошую работу, – цитирует BBC Пюэля. – Конечно, во второй половине у нас не было много энергии, но это нормально для первой игры в сезоне. Тем не менее, игроки сделали все возможное, это был сложный матч против отличной команды. Мы заслужили другой результат. "Лестер" заслужил минимум ничью. Однако я доволен командой и трансферным окном. Будем продолжать работать.