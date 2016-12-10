Клаудио Раньери: "Сила "Лестера" - в быстрой игре"

Главный тренер "Лестара" Клаудио Раньери после домашней победы в матче 15-го тура чемпионата Англии над "Манчестер Сити" (4:2) отметил, что команде удалось грамотно сыграть с точки зрения тактики. Итальянский специалист также добавил, что сила "Лестера" заключается в быстрой игре.

– Сегодня все увидели истинное лицо "Лестера", – приводит BBC Sports слова Раньери. – Мы показали яркий футбол. В нескольких последних матчах нам не удавалось и близко показать игру, похожую на сегодняшнюю. Команда очень хотела порадовать наших болельщиков, которые поддерживают нас в самых непростых ситуациях. "Лестеру" удалось грамотно сыграть с точки зрения тактики. Мы очень хорошо начали, забив два быстрых мяча, что очень важно. Затем немного сбавили темп, чтобы вновь выстрелить в подходящий момент. Наша сила в быстрой игре. И, конечно, я очень рад за Джейми Варди. После его хет-трика я казал ему: "Добро пожаловать обратно!".

Следующие несколько матчей, которые будут сыграны до Рождества, очень для нас важны, Особенно с учетом того, что мы по-прежнему находимся неподалеку от зоны вылета. У "Лестера" свой стиль игры, и если бы мы его изменили, это было бы нечестно по отношению к нашим болельщикам. Я бы сказал, что стремлюсь совместить итальянскую тактику с английской футбольной культурой.