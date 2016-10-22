Клаудио Раньери: "Муса стал лучше понимать чемпионат Англии"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после победы над "Кристал Пэлас" (3:1) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что нападающий Ахмед Муса продолжает прогрессировать. В этой встрече экс-игрок ЦСКА вышел в стартовом составе и открыл счет встречи.

– Первые 20 минут мы действовали не лучшим образом, но потом начали играть в свой футбол, – приводит BBC слова Раньери. – Мы действовали быстро, прессинговали, мне понравилось. Мы играли против отличной команды и заслуженно победили.

– Вы сделали две замены в составе, и оба новых игрока забили.

– Да, что касается Оказаки, то я знаю, что он способен сделать для нашей команды, он постоянно много работает. Муса постоянно прогрессирует, он лучше стал понимать английскую премьер-лигу, поэтому я его и выпустил.

– Это была ваша лучшая игра в чемпионате в это сезоне?

– Я думаю, можно сказать так. За исключением первых 20 минут мы играли очень уверенно, да, это наша лучшая игра.