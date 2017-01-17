Клаудио Раньери: "Хочу, чтобы Конте выиграл чемпионство с "Челси"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отметил, что надеется на успех Антонио Конте в "Челси". По его словам, завоевание чемпионства докажет силу итальянской тренерской школы. В прошлом сезоне чемпионами Англии стали "лисы". В этом году в премьер-лиге лидирует лондонский клуб, который после 21 тура опережает преследователей на семь очков.

- Как бывший тренер "Челси" и итальянец, я хочу, чтобы Конте выиграл чемпионский титул, - приводит ВВС слова Раньери. - Считаю, он доказал, что итальянская школа тренеров сильна как никогда.