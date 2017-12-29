Кейн может пропустить игру против "Суонси" из-за болезни

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что нападающий Харри Кейн может пропустить игру 21-го тура чемпионата Англии против "Суонси". По словам специалиста, 24-летний англичанин пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за болезни.

– Харри находится у себя дома, к нему уже заезжал доктор, – цитирует Sky Sports Покеттино. – Сыграет ли Кейн с "Суонси"? Не знаю зависит от того будет ли он готов. Посмотрим на реакцию организма.

Напомним, за последние два матча Кейн забил шесть мячей и побил рекорд Алана Ширера по количеству голов за один календарный год в премьер-лиге. На его счету 37 результативных ударов.

Кейн круче, чем Месси. Официально!