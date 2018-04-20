Кэррик завершил карьеру в сборной Англии из-за депрессии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассказал, что ушел из сборной Англии из-за депрессии. Игрок завершил выступление на международном уровне в 2010 году.

- Мне было трудно уезжать со сборной Англии. Я не возражал против того, чтобы уезжать с "Юнайтед" на сборы на три недели или около того, но сборы с национальной командой были удручающими, - цитирует BBC Каррика. - После чемпионата мира в Южной Африке я подумал, что больше не могу играть за сборную. Люди скажут: "Возьми себя в руки и будь благодарен за предоставленную возможность". Понимаю привилегированное положение, в котором я был, но мне просто было так тяжело, поэтому я больше не мог с этим справляться. Иногда я был подавлен, я сказал футбольной ассоциации: "Пожалуйста, не вызывайте меня".