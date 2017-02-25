09:05 | ФУТБОЛ — Англия

Каспер Шмейхель - Раньери: "Спасибо, босс"

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Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель поблагодарил за совместную работу уволенного с поста главного тренера "лис" Клаудио Раньери. Исполняющими обязанности наставников команды будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.

– Я бы хотел поблагодарить Клаудио за все, что он сделал для "Лестера" и лично для меня, – написал на своей странице в "Инстаграме" Шмейхель. – Он заслужил большое уважение и огромную благодарность за то, чего достиг вместе с нами. Спасибо, босс.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //
СМИ: Игроки "Лестера" настояли на увольнении Раньери

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